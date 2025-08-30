山瀬は今季が高卒6年目シーズンとなる（C）産経新聞社巨人の高卒6年目捕手、山瀬慎之助の打棒が注目されている。8月30日のロッテ戦（ロッテ浦和）に「6番・捕手」で先発出場した山瀬は0−0で迎えた3回二死二、三塁の好機に打席に入ると先発左腕、吉川悠斗の投じた低めの直球を振り抜くと、打球はぐんぐんと伸びて右翼スタンドを越えていった。【動画】軽く振って、逆方向へ！「打てる捕手」としても存在感を示す山瀬軽く振っ