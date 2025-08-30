ニッキューナナ・峯シンジが8月27日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ワインエキスパートの一次試験を突破した秘訣を明かした。 ©️ABCラジオ ワイン好きのニッキューナナ・峯シンジはここ数年、ワインエキスパートの資格取得を目指して受験している。ワインエキスパートの合格率は30％～40％で、難関資格とされている。 聞き馴染みのないワイ