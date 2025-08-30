¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó À¤³¦Áª¼ê¸¢(30Æü¡¢¥Ñ¥ê)½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý°«Áª¼ê¤¬(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥×¥È¥¥¥ê¥¯¥¹¥Þ¡¦¥ï¥ë¥À¥ËÁª¼ê(Æ±9°Ì)¤ò2¡Ý1(21¡Ý17¡¢14¡Ý21¡¢21¡Ý6)¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢Á´»î¹ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»³¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¡£Â³¤¯¥²¡¼¥à¤Ïº£Âç²ñ½é¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢1¡Ý1¤Î¥¿¥¤¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é9Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢21¡Ý6¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý