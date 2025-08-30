¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¤Ï30Æü¡¢¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ë57¡½15¤Ç¾¡¤Á¡¢½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£