£³£°Æü¡¢Å·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È»á¡Ê±¦¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³Ô½ïÍë¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î30Æü¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤Ï30Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÅ·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡££³£°Æü¡¢Å·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È»á¡ÊÁ°ÎóÃæ±û¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿郝¸»¡Ë