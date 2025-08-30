¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹ñ³°³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØTheGuardian¡Ù¤Ï12·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂÐ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤òÊó¤¸¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤Þ¤À·×²èÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢9·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëUEFA¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»î¤ß¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬°ÊÁ°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢UEFA¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÂç¤­¤¯Æ»¤Ï³«¤«¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ³°¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤ÏFIFA¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼