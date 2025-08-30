アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはエースであるブカヨ・サカの負傷は「大きな懸念事項」であると語った。英『Sky Sports』が報じている。プレミアリーグ第2節のリーズ戦で左のハムストリングを痛め、負傷交代を余儀なくされたサカ。昨年12月には右のハムストリングを痛め、手術を行わなければならず、その後3カ月間の離脱を強いられた。今回はその時ほど重傷ではなく、手術の必要はないようだが、数週間離脱することを指揮官が