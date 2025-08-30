フリーアナウンサー有働由美子（56）が30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。NHKを退局した理由を語った。安定したNHKを退局して、フリーになった理由を聞かれた有働は「49、50になる時に辞めたんですけど、年齢的に管理職に行く…。ちょうど『あさイチ』とかやって、現場で生放送やってるのが楽しかった」と明かした。そして、定年までの10年、管理職として後輩を