◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(30日、横浜スタジアム)DeNAは筒香嘉智選手が第12号2ランホームランを放ち、同点に追いつきました。1回表に2点を先制されたDeNA。それでも直後の攻撃、中日先発・郄橋宏斗投手から、月間打率リーグトップの蝦名達夫選手がヒットで出塁。その後1アウトとなり、打席には筒香選手。フルカウントから真ん中に入った153キロのストレートを振り抜くと、右中間スタンドに同点の第12号2ランホームラ