◆男子ゴルフ「Sansan・KBCオーガスタ」第2日（30日・福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）、賞金総額1億円、優勝賞金2千万円、出場64選手、晴れ、気温32・9度、北北西の風2・6メートルこの日30歳の誕生日を迎えた池村寛世（鹿児島県出身）が優勝戦線に躍り出た。4バーディーの68で回り、通算12アンダーの204で首位と2打差の7位タイ。「ショットが良いのでパットさえ入ればスコアが出る」と手応え十分だ。前半の6番でティーシ