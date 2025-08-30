¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-¹­Åç¡Ê30Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Îº£µ¨Âè12¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¹­ÅçÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÄ¾·â¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨30»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÂè12¹æHR¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤¬8·î2·å¤È¤Ê¤ë10ËÜÌÜ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤ÏDeNA¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢