◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日北九大3―1久留米大（30日、北九州市民）春のリーグ戦2位の北九大が久留米大に競り勝ち白星発進した。6回裏に1点を先制したが、直後の7回表に追いつかれ1―1で迎えた7回裏、2死二塁から代打の本田颯多（1年・戸畑）が中越えの適時三塁打を放ち勝ち越しに成功した。春はベンチに入っておらず、リーグデビュー戦で値千金の一打を放った本田は「次につなげようとコンパクトに打ちました