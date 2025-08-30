◇ラグビーパシフィックネーションズカップ2025プールB 日本代表57-15カナダ代表(30日、ユアテックスタジアム仙台)世界ランキング13位のラグビー日本代表が同24位のカナダ代表をやぶり、パシフィックネーションズカップ初戦を勝利しました。日本代表は開始早々3分にNo.8のファカタヴァ アマト選手がトライを奪うなど10-0とリードしますが、徐々に日本の反則が目立ち、23分にラインアウトからトライを奪われると、30分にはペナルテ