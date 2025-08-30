「阪神−巨人」（３０日、甲子園球場）球団創設９０周年記念の特別企画として、阪神ＯＢの上田二朗氏、江本孟紀氏、山本和行氏、中西清起氏、野田浩司氏、藪恵壹氏がファーストピッチセレモニーに登板した。タテジマのユニホームをまとった６人がマウンド手前に横一列で並んで、同時に投球。スタンドの虎党からは大きな拍手が沸き起こった。Ｖ奪還が迫る藤川阪神の戦いぶりを、江本氏は「正道を進んでいる。慌てず、騒がず、