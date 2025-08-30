8·î¤ÎºÇ¸å¤Î½µËö¤âÁ´¹ñÅª¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£2025Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Ë¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÁð¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡È¥µ¥ó¥Ð¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡É¡£16¥Á¡¼¥àÌó5000¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÍëÌçÁ°¤Ê¤É¤òÎý¤êÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤¦¤Á¤ï¤ò¤¢¤ª¤®¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥ó¥Ð¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¡§¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò½ª¤¨¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö