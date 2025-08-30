2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î47»î¹ç¤ò¡¢ÊÆÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò¡ÖNetflix¡×¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç¼ê»æ·ÐºÑÉôµ­¼Ô¤Î²òÀâ¡£¡Ö¼çºÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¯¡ÊWBCI¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤ÏÆüËÜ¸þ¤±ÇÛ¿®Ê¬¤Ç¤¹¡£WBCI¤ËNetflix¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¸¢ÍøÎÁ¤Ï150²¯±ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Î¡¢·è¾¡Àï¤Î¹ñÆâ½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï46.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼