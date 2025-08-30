元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で19日に公開された動画に出演。2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)日本代表候補で「外せない」外野手について語った。古田敦也氏○WBC日本代表候補で「外せない」外野手この動画では、藤本博史氏、井口資仁氏、平石洋介氏とともに、2026年のWBC日本代表候補を考える企画を実施。3人が共通して、外野手に