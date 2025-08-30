エーザイと米バイオジェンは30日、アルツハイマー病による軽度認知障害や軽度認知症の治療薬「レカネマブ」（商品名レケンビ）について、自宅で投与可能な皮下注射剤の承認を米食品医薬品局（FDA）から取得したと発表した。これまでは専門施設に出向き点滴を受ける必要があった。自宅で週1回の注射投与をする場合、価格は1本375ドル（約5万5千円）。1年半にわたり2週に1回の点滴治療を受けた患者が対象で、月1回の点滴も選ぶこ