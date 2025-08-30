声優で俳優の平野綾さん（37）が2025年8月25日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブワンピ姿で上海を楽しむ様子を披露した。「10年経って同じ景色を見ながら」平野さんは、「沖縄に続いて、上海の思い出！（やっとこさ！笑しかも今いるのはマレーシア笑）」といい、夜景をバックにしたショットや上海の街並みなど13枚の写真や動画を投稿した。上海外灘を訪れたのは2016年以来、約10年ぶりとのことで「10年経って同じ景色を