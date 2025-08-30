人気ユーチューバー・はじめしゃちょーが３０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。一般女性と結婚したことを発表した。はじめしゃちょーは「はじめしゃちょー結婚しました」というタイトルで動画を投稿。黒のスーツ姿で登場し「皆さん、こんにちは。はじめしゃちょーです。いや…緊張しますね」と話し出した。「夏の後半ではありますが、このような時期に突然発表…。ムズ！ムズこれ！どう発表すればいいんだこれ？」と