¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡££²²ó¡¢Âè£¹£¶Âå£´ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Ï°ìÎÝ¤â¥¢¥¦¥È¤ÇÊ»»¦ÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê°ìÎÝ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê£±»à°ìÎÝ¡£µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬À¸´Ô¤·Æ±ÅÀ¡£