Esther Kim氏がデザインした韓国発のキャラクター“エスターバニー”のコラボカフェ「EsterBunny×PARCOCOLLABORATION CAFE 〜LOVE MYSELF，LOVE MY FRIENDS〜」が、9月13日（土）〜10月20日（月）の期間、大阪・心斎橋PARCOにある「THE GUESTcafe＆diner」で開催される。【写真】ウェイトレス衣装がかわいい！オリジナルグッズ一覧■SNS映えするメニューを用意今回“LOVEMYSELF，LOVE MY FRIENDS”をコンセプトに開催される