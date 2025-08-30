¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëµð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££°¡½£±¤Î£²²óÀèÆ¬¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ÎÆâ³Ñ£±£²£¸¥­¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£µåÃÄ¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï£±£¹Ç¯£¹·î£²£·Æü¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£Âè£¹£¶Âå£´ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÈ´Å§¡Ê¤Ð¤Ã¤Æ¤­¡Ë¤µ¤ì¤¿´ßÅÄ¤¬¤¤¤­¤Ê¤ê¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿