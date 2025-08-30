¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(30Æü¡¢¹Ã»Ò±à)µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿½é¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿