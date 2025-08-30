¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯µ­Ç°£¸·îÅÙÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£Ï£Â¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¾åÅÄÆóÏ¯»á¡¢¹¾ËÜÌÒµª»á¡¢»³ËÜÏÂ¹Ô»á¡¢ÃæÀ¾À¶µ¯»á¡¢ÌîÅÄ¹À»Ê»á¡¢é®·ÃÔå»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹âÃÎ¾¦¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¹¾ËÜ»á¤ÏÆ£Àîºå¿À¤ÎÌîµå¤ò¡Ö¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£Ìîµå¤ÎËÜ¶Ú¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹²¤Æ¤º¡¢Áû¤¬¤º¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Àï¤¤¡£¤³¤ì¤¬£±ÈÖ¤ä¤Í¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£