¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿Í¤Ï°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£µ¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡¢½é²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ë»Íµå¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç£±»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÃæ·ø¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬Êáµå¤·¤è¤¦¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¬±¦ÍãÊý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤­¡Êµ­Ï¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¡Ë¡¢¶áËÜ¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£±»àÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ïº¸Èô¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£