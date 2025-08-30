小中学生が将棋の腕前を競う大会が30日、群馬県高崎市で開かれ、未来のプロ棋士を目指して熱い戦いを繰り広げました。 「ヤマダこどもチャレンジ杯」は例年１月に将棋まつりを行ってきた「上州将棋祭り委員会」が子どもたち向けのイベントを強化しようと夏休みにあわせて開催したものです。 開会式では、特別協賛をしているヤマダホールディングスの古谷野賢一専務が「きょう一日将棋を堪能してほしい」と挨拶しました。ま