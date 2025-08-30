群馬県内は、３０日も気温が上がり、県内９つの観測地点で最高気温が３５℃を超える猛暑日となりました。 県内は高気圧の影響で朝からぐんぐんと気温が上がりました。前橋地方気象台によりますと、３０日の最高気温は桐生で３９．２℃、伊勢崎で３８．８℃、前橋３８．６℃など県内９つの観測地点で猛暑日となっています。 県によりますと３０日午後３時時点で、熱中症の疑いによる救急搬送は１１人で、このうち６人が６５歳以上