i-dleが、10月3日にリリースするJAPAN 1st EP『i-dle』のビジュアルとCDジャケットデザインを公開した。◆i-dle 画像公開されたアートワークは、Y2Kを飛び越えた80’s〜00’sムードを感じるビンテージの質感が新鮮な、ジャパンカルチャーをi-dle流に昇華した世界観になっているという。▲初回限定盤▲配信・通常盤▲ポスター盤また同時にトラックリストも公開。ソヨンによる書き下ろしのリードトラック「どうしよっかな」と全編日