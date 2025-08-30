¡ÚÆ°²è¡ÛÊõÀç³Ø±àÊÔ#2¡Ãhttps://youtu.be/5qHyBBbVcGo Ì¾Ìç¹»¤ËÀøÆþ¤·¡¢¶¯¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤äÈëÌ©¤òÃµ¤ëÈÖÁÈ¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ª¥­¥Æ¡ª¡×¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊõÀç³Ø±à¡×¤ËÀøÆþ¼èºà¡£ ¡ãÌ¾Ìç¤Î¥ª¥­¥Æ¡ª¡äÀÄ½Õ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ª¥­¥Æ¡ª¡×Ì¾Ìç¹»¤Î¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥­¥Æ¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖÄ¶Ì¾Ìç¹»¡×¤ä¡Ö¶¯¹ëÉô³è¡×¤Ë¤Ï¡¢¥­¥Ó¤·¤¤¥ëー¥ë¤ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê¸²½¡¢ÅÁÅý¤¬