[8.30 J1第28節](ノエスタ)※19:00開始主審:山本雄大<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 24 酒井高徳DF 41 永戸勝也MF 7 井手口陽介MF 9 宮代大聖MF 25 鍬先祐弥FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 27 エリキ控えGK 21 新井章太DF 15 本多勇喜DF 57 R. IrieMF 2 飯野七聖MF 14 汰木康也MF 18 井出遥也MF 30 山内翔FW 26 ジェアン・パトリッキFW 29 小松蓮監督吉田孝行[