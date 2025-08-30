[8.30 J3第25節](カンセキ)※19:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 3 大森博DF 25 岩崎博DF 88 内田航平MF 8 福森健太MF 10 五十嵐太陽MF 11 青島太一MF 18 川名連介MF 47 吉野陽翔MF 81 中野克哉FW 32 太田龍之介控えGK 27 丹野研太DF 5 森璃太DF 22 高橋秀典DF 37 木邨優人MF 4 佐藤祥MF 80 オタボー・ケネスFW 7 棚橋尭士FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェクFW 29 矢野貴章監督小林伸二[