大関琴桜（２７）＝佐渡ケ嶽＝が３０日、千葉・旭市で行われた夏巡業で平戸海に４連勝、欧勝馬に連敗し、６番相撲を取った。番数は少ないが、準備運動からみっちり汗を流した。今年は最高で８勝と、苦しい場所が続くが「体と向き合って集中してやれている」と夏巡業を振り返った。そのテーマを問われると「それを言ったらバレる。手の内は話せませんよ」とニヤリ。昨年九州場所で初優勝を果たし、今年初場所は綱とりだった大関