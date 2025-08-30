[8.30 J3第25節](長良川)※19:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 20 加藤慎太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 16 西谷亮MF 28 箱崎達也MF 39 泉澤仁FW 9 ドゥドゥFW 29 川本梨誉控えGK 31 セランテスDF 4 甲斐健太郎DF 5 石田崚真MF 7 中村仁郎MF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢FW 18 山谷侑士FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコFW 27 横山智也監督石丸清隆[FC琉球]先発GK 16 佐