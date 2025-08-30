¡ÚÆ°²è¡ÛÃæµþ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGIII¡Ë¤È¤ß¥Á¥ç¥¤¡Ãhttps://youtu.be/zqssK-RGsk4 ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¤«¤é¡ØÂè1²óÃæµþ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGIII¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¡ØÂè1²óÃæµþ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGIII¡Ë¡Ù2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë4²óÃæµþ4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ35Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼êÌ¾¡Ë1-1 ¥¿¥Þ¥â¥¤¥«¥í¥¹ ¡Ê²´2 ÅÄ¸ý´ÓÂÀ) 2-2 ¥Þ¥¤¥±¥ë¥Ð¥íー¥º ¡Ê²´2 ´äÅÄË¾Íè) 3-3 ¥¢¥¤¥ë¥È