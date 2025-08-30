アルビレックス新潟は30日、アルビレックス新潟U-18の森山裕コーチ(46)が31日をもって退任することを発表した。森山氏は過去に筑波大蹴球部コーチなどを歴任し、今年2月から新潟U-18コーチを担当。クラブ公式サイトを通じ、「このたび、急ではありますが新潟を離れる決断をしました。短い期間でしたが、U-18の選手や保護者の皆様にはご支援・ご協力をいただき、心より感謝と御礼を申し上げます」と述べた。以下、クラブ発表プ