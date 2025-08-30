[8.30 J2第28節](鳴門大塚)※19:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 田中颯DF 3 山田奈央DF 5 青木駿人DF 33 井上聖也MF 7 児玉駿斗MF 10 杉本太郎MF 22 柳澤亘MF 28 鹿沼直生MF 42 高木友也MF 55 重廣卓也FW 16 渡大生控えGK 29 三井大輝DF 4 カイケDF 15 山越康平DF 97 モヨマルコム強志MF 9 トニー・アンデルソンMF 24 高田颯也MF 40 永木亮太FW 13 西野太陽FW 27 ローレンス・ディビット・イ