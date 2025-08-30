タレントの岡田結実が３０日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。４月に結婚を発表したパートナーについて聞かれ、のろけまくった。進行役のノンスタイル・石田明から「だんなさんはどんな人なんですか？」と聞かれた岡田は「美容関係の仕事をしてまして、ちょっと年上で、あと私が今まで会ってきた男性の中で一番美白ですね。白いしツルツルだしキレイです。持ち上げちゃっていいのかなって思いますけど…」と顔を赤らめた。