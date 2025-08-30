2026年、愛知県内をメイン会場に行われるアジア競技大会で、自転車のBMXの会場の予定となるレースコースが完成し、2025年8月30日、オープニングイベントが開かれました。名古屋市中村区の名古屋競輪場に完成したコースは、全長およそ330メートルで、ゴールまでのタイムを競う「BMXレーシング」専用のコースになっています。オープニングイベントでは、東京オリンピッ