Googleのスマートフォン「Pixel」の最新モデルが8月28日に発売されました。「Google Pixel 10」「Google Pixel 10 Pro」「Google Pixel 10 Pro XL」「Google Pixel 10 Pro Fold」というラインナップで、折りたたみ式のPixel 10 Pro Foldは10月9日の発売となります。先に発売された3機種をいち早く使ってみました。Pixel 10シリーズは、いずれも最新の「Google Tensor G5」チップを搭載するハイエンドモデルです。Pixel 10がスタン