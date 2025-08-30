若き才能たちがアジアの頂点を目指し、しのぎを削る「FIBA U16アジアカップ」。男子日本代表にとっては、翌年の「FIBA U17ワールドカップ」への出場権が懸かった極めて重要な戦いだ。 この大会は、将来の日本バスケ界を担うスター候補たちが、初めて国際舞台でその名を轟かせる“飛躍の登竜門”でもある。間もなく開幕する2025年大会を前に、これまでチームの絶対的エースとして得点を量産し、のち