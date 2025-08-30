都心部の自治体が、老朽化した小中学校の校舎を建て替える際、複数校で仮設校舎を使い回しながら、本校舎の工事を進めている。仮設校舎を建てられる遊休地が少なく、土地価格が高いための苦肉の策で、東京都渋谷区では二つの仮設校舎を１０校が利用する計画が本格化している。（石沢達洋）遊休地不足・高地価で用地確保難しく渋谷駅から徒歩約１０分。青山病院の跡地に今年７月、鉄骨造３階建ての校舎棟と体育館３棟が完成した