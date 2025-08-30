ÂçÂ¼»Ô¤ÎÈª¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»º¤ÎÍî²ÖÀ¸¤¬¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÅÚ¤«¤é·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ ¡È¤Ä¤ë¡É ¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍî²ÖÀ¸¡×¡£ º£Ç¯¤â¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ÈôæÆ²ñ¡Ö¥ïー¥­¥ó¥°¥Ò¥ë¥º¡×¤Ï¡¢¼ý³ÏÂÎ¸³ÍÑ¤ÎÈª¤ÇÍî²ÖÀ¸¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 4·î¤ËºîÉÕ¤±¤·¤¿Íî²ÖÀ¸¤Ïº£·îÃæ½Ü¤«¤é¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö¤È¤ß¤Î¤Ï¤éÊ¡»ã²ñ¡×¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¡¢¼ý³Ïºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë