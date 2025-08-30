多くの人にとってペットは大切な家族だが、法律上は「物」として扱われる。ペットジャーナリストの阪根美果さんは「民法の規定によって、愛犬や愛猫が傷つけられても、飼い主の感情とはかけ離れた裁判結果が出てしまう。動物の法的地位を民法の枠組みから見直すべきではないか」という――。写真＝iStock.com／Pekic※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pekic■法律上、ペットは「物」に分類されるもし、愛犬や愛猫が、他人