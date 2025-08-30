試合後、取材に応じる広陵の松本健吾新監督＝広島市部内暴力が発端となり、甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催された全国高校野球選手権大会を途中で出場辞退した広陵高が30日、広島市内で行われた秋季広島大会地区予選の初戦に臨んだ。指導体制が変わり、1、2年生の新チームで再出発。大会は来春の選抜大会出場につながり、試合は油木高に23―0で勝った。広陵高野球部を巡っては、今月に中井哲之監督（63）、息子の惇一部長（3