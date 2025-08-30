Åì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿·¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë´ôÉì¸©¤ÎËÜÁãIC¤«¤éÂçÌî¿À¸ÍIC¤Þ¤Ç¤¬2025Ç¯8·î30Æü¡¢³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«ÄÌ¤òÁ°¤Ë¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ç¤ª¤è¤½280¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ³«ÄÌ¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÄÌ¤ê½é¤á¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤´Ä¾õÆ»¤ÏÅì³¤3¸©¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹153¥­¥í¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¡¢30Æü¸á¸å3»þ¤ËËÜÁã¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¡¢ÂçÌî¿À¸Í¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Î6.8¥­¥í¶è´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½9³ä¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·