¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿ÍÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï8·î¤ÎµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æºå¿ÀOB¤ÎÌîÅÄ¹À»Ê»á¡¢»³ËÜÏÂ¹Ô»á¡¢¹¾ËÜÌÒµª»á¡¢é®·ÃÔå»á¡¢¾åÅÄÆóÏ¯»á¡¢ÃæÀ¾À¶µ¯»á¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤·¤Í¡£Í¥¾¡´Ö¶á¤ä¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¡×¤È½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£µåÃÄÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»130¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä