歌手三浦大知（38）が30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。今年ソロデビュー20周年で、a−nation出演は10度目。ステージに姿を見せる前から客席からは拍手が起こり、ステージに現れると大歓声を浴びた。「皆さん、この時間、この瞬間、この場所を選んでくれて本当にありがとうございます！全身全霊、三浦大知はパフォーマンスしていきます！」と叫び、観客の心をがっちりつか