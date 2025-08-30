タレント岡田結実（25）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫の人物像について語った。岡田は今年4月3日、かねて交際していた一般男性との結婚を発表。NON STYLE石田明（45）が「ダンナさんはどんな人？」と聞くと、「美容関係の仕事をしていまして。同年代、ちょっと年上で。私が今まで会ってきた男性の中で、一番“美白”ですね」と明かした。さらに「白いし、ツルツルだし、キレイ。初めて