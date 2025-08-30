ÅìµþÅÔ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸õÊä¼Ô¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁðÅ«¸÷»Ò¤µ¤ó¤é3¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸õÊä¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶èºß½»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁðÅ«¸÷»Ò¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¡£½ÂÃ«¶èºß½»¤Ç»úËëËÝÌõ²È¤Î¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¡£¿ùÊÂ¶èºß½»¤Ç¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½êÌ¾ÍÀ²ñÆ¬¤Î»°Â¼ÌÀÉ×¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ÇÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸²¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£